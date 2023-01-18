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Экс-командующий НАТО в Европе: Здорово, что даем 10 танков. Но Украине нужны 300-500

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 07:56
Экс-командующий НАТО в Европе: Здорово, что даем 10 танков. Но Украине нужны 300-500 - Фото
Уэсли Кларк (фото - EPA)

Западные страны должны дать Украине сотни танков и больше артиллерии. Об этом заявил CNN бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.  

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По его словам, Запад должен делать гораздо больше, особенно после атаки России на жилой дом в Днепре. 

Он добавил, что РФ не намерена отступать, а российский диктатор Владимир Путин планирует мобилизовать больше сил и провести еще одно наступление.

"Мы должны дать Украине оружие, чтобы прогнать Россию… Здорово, что мы дарим им 10 танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Здорово, что мы пытаемся послать им еще несколько гаубиц. Этого недостаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому", – сказал Кларк.

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Марко Сировой
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