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В Днепре до 44 увеличилось число жертв российского ракетного удара по дому

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 11:54
В Днепре до 44 увеличилось число жертв российского ракетного удара по дому - Фото
Днепр, 14.01.2022 (фото - Днепр ОВА)

Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре увеличилось до 44. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

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Ранее сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка.

Таким образом, на этот момент в результате российского теракта:

→ погибли 44 человека;

→ травмированы 79 человек (из них 16 детей), в больницах 28 пострадавших, 10 из них тяжелые;

→ спасены 39 человек (из них шестеро детей);

→ 24 жителя дома разыскиваются.

Вадим Ребрина
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