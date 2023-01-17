В Днепре до 44 увеличилось число жертв российского ракетного удара по дому

Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре увеличилось до 44. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

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Ранее сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка.

Таким образом, на этот момент в результате российского теракта:

→ погибли 44 человека;

→ травмированы 79 человек (из них 16 детей), в больницах 28 пострадавших, 10 из них тяжелые;

→ спасены 39 человек (из них шестеро детей);

→ 24 жителя дома разыскиваются.

Вадим Ребрина

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