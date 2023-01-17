В Днепре до 44 увеличилось число жертв российского ракетного удара по дому
17.01.2023, 11:54
Днепр, 14.01.2022 (фото - Днепр ОВА)
Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре увеличилось до 44. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Ранее сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка.
Таким образом, на этот момент в результате российского теракта:
→ погибли 44 человека;
→ травмированы 79 человек (из них 16 детей), в больницах 28 пострадавших, 10 из них тяжелые;
→ спасены 39 человек (из них шестеро детей);
→ 24 жителя дома разыскиваются.
- 14 января 2023 года Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет и 10 пусков управляемых авиаракет (уничтожено 18 КР и семь УАР).
- Вот видео прямого попадания в многоэтажку: обрушен весь подъезд.
- ВСУ заявили, что дом разрушила ракета, которую ПВО не сбивала, а экипаж бомбардировщика знал, что бить Х-22 по городу – это терроризм.
- СБУ обнародовала имена и данные российских военных, причастных к удару.
- Британская разведка полагает, что у российской армии "глубокая дисфункция в нанесении высокоточных ударов".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии