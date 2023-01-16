Воздушные силы о Днепре: Экипаж Ту-22М3 знал, что бить ракетой Х-22 по городу — терроризм
Экипаж российского бомбардировщика Ту-22М3, который нанес ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января, знал о том, какими могут быть последствия. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
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По его словам, что бы не говорили россияне о том, что они якобы бьют по координатам, нанесение авиационного удара — это сложная задача с прокладыванием маршрута.
Он отметил, что экипаж бомбардировщика Ту-22М3 обсуждает летное задание накануне ударов и знает, с какого расстояния они будут стрелять.
"Им известно, настолько мощная ракета Х-22 c боевой частью в 950 кг и насколько она неточная с отклонением до 600 метров", — сказал Игнат.
Спикер ВС подчеркнул, что россияне осознают, что могут попасть в гражданский объект, даже если они хотели ударить по объекту критической инфраструктуры.
"Поэтому наносить удары такой ракетой по густонаселённому городу — это терроризм и ничто другое", — резюмировал он.
- 14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет, ПВО сбила 25.
- В Днепре ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп, разрушила подъезд жилого дома.
- Количество погибших уже возросло до 36 человек.
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