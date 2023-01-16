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Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть раненые и разрушения

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 06:48
Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть раненые и разрушения - Фото
Ракетный удар по Запорожью, 16 января (фото - Анатолий Куртев, Telegram)

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Запорожью и пригородам, сообщают в Telegram местные власти.

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По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, повреждены несколько домов. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, троих отправили в больницу. Среди госпитализированных – трое детей.

В результате удара есть разрушения гражданской, жилой, промышленной инфраструктуры и легко раненые, пишет глава ОВА Александр Старух.

На месте прилета работают спасатели, медики и коммунальщики. О повреждении домов можно сообщить по номерам 15-80 (со стационарных), 061 787 15 80, 0505 414 15 80, 067 656 15 80.

Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть раненые и разрушения

Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть раненые и разрушения

Читайте также: Прокуратура назвала авиаполк РФ, который бил ракетами по Днепру, Сергеевке и Кременчугу

Марко Сировой
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