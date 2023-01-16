Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть раненые и разрушения
Армия России ночью нанесла ракетный удар по Запорожью и пригородам, сообщают в Telegram местные власти.
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По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, повреждены несколько домов. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, троих отправили в больницу. Среди госпитализированных – трое детей.
В результате удара есть разрушения гражданской, жилой, промышленной инфраструктуры и легко раненые, пишет глава ОВА Александр Старух.
На месте прилета работают спасатели, медики и коммунальщики. О повреждении домов можно сообщить по номерам 15-80 (со стационарных), 061 787 15 80, 0505 414 15 80, 067 656 15 80.
- 14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет, ПВО сбила 25. Одна из ракет разрушила подъезд дома в Днепре, погибли по меньшей мере 25 человек.
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