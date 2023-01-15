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Прокуратура назвала авиаполк РФ, который бил ракетами по Днепру, Сергеевке и Кременчугу

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 17:59
Прокуратура назвала авиаполк РФ, который бил ракетами по Днепру, Сергеевке и Кременчугу - Фото
Фото - Telegram Офіс Генерального прокурора

Ракету, которая попала 14 января в жилой дом в Днепре, в состоянии выпустить самолеты только одного российского авиационного подразделения – это 52-й гвардейский полк бомбардировочной авиации ВКС РФ. Об этом сообщает Офіс Генерального прокурора.

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По предварительным данным, российская армия ударила по жилому дому в Днепре ракетой X-22. Как отмечает генпрокуратура, этот тип боеприпасов "приводит к самым большим человеческим жертвам, поскольку ракета чрезвычайно неточна и имеет огромное отклонение".

Прокуратура указывает, что такой тип ракет может запускать единственное российское подразделение – 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВСК РФ, и что такие же ракеты были использованы для атак по Сергеевке и Кременчугу.

Прокуратура констатирует, что применение такого оружия по целям в густонаселенных районах – "безусловное военное преступление".

  • Х-22 приняты на вооружение в СССР еще в 1968 году, но давно уже лежали без дела на складах в РФ как устаревшие. Они разрабатывались для уничтожения корабельных авианосных групп.
Сергій Бережний
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авиация РФ военное преступление ракетный обстрел Офис генпрокурора Х-22
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