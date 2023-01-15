Зеленский: В Днепре 25 погибших, 39 человек найдены под завалами, боремся за каждую жизнь

На 15:00 известно о 25 погибших от российского ракетного удара по жилому дому в Днепре, 39 человек спасены из-под завалов. Об этом сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.

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Президент написал, что на данный момент спасены 39 человек, среди них – шесть детей. Погибли 25 человек, из которых один ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Продолжаются поиски 43 человек.

По предварительным данным, разрушены 72 и повреждены более 230 квартир.

"Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются. Круглосуточно. Продолжаем бороться за любую жизнь. Мои соболезнования всем родным и близким погибших", – написал Зеленский.

14 января Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет и 10 пусков управляемых авиаракет. Уничтожено 18 КР и 7 КАР.

Одна из запущенных Россией крылатых ракет Х-22 попала в многоэтажку в Днепре по ул. Набережная Победы. Такие ракеты разрабатывались для уничтожения авианосных групп в море.

В панельном доме, в который попала ракета, полностью уничтожен целый подъезд со второго по девятый этаж.

Сергій Бережний

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