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Ракетный удар по Днепру. Число погибших возросло до 35, неизвестна судьба стольких же

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 08:03
Ракетный удар по Днепру. Число погибших возросло до 35, неизвестна судьба стольких же - Фото
Ракетный удар по Днепру, 14.01.2022 (фото - ДнепрОВА)

В результате ракетного удара России по дому в Днепре погибли как минимум 35 человек, неизвестна судьба еще 35. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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Спасательная операция продолжается почти 40 часов, из-под завалов достали еще нескольких жертв. Сейчас известно о 35 погибших, среди них – двое детей.

39 людей спасены, 75 – ранены, в их числе, 14 детей. Неизвестна судьба еще 35 человек, поиски под завалами продолжаются.

Читайте также: Россия ночью ударила ракетами по Запорожью: есть раненые и разрушения

Марко Сировой
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