Дуда надеется, что Украина получит от союзников хотя бы одну бригаду танков Leopard

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что союзники вслед за Польшей одобрят передачу танков Leopard Украине, и ВСУ получат хотя бы одну танковую бригаду. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает канцелярия польского президента.

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"Собираем сообщество стран, которые подарят Украине танки "Леопард". Я надеюсь, что к нам присоединятся союзники и мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду", – заявил Дуда.

Он не уточнил, о каком конкретно количестве идет речь, но танковая бригада ВСУ по штату имеет три танковых батальона, в каждом из которых по 31 танку (суммарно – 93).

Также президент Польши призвал страны Запада "сделать все, чтобы россиян выгнали из Украины, а тех, кто совершает преступления, – наказали".

11 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.

20 января на встрече на авиабазе "Рамштайн" на повестке дня будет вопрос поставки ВСУ основных боевых танков Leopard.

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Оксана Житнюк

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