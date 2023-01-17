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Дуда надеется, что Украина получит от союзников хотя бы одну бригаду танков Leopard

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 12:43
Дуда надеется, что Украина получит от союзников хотя бы одну бригаду танков Leopard - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что союзники вслед за Польшей одобрят передачу танков Leopard Украине, и ВСУ получат хотя бы одну танковую бригаду. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает канцелярия польского президента.

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"Собираем сообщество стран, которые подарят Украине танки "Леопард". Я надеюсь, что к нам присоединятся союзники и мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду", – заявил Дуда.

Он не уточнил, о каком конкретно количестве идет речь, но танковая бригада ВСУ по штату имеет три танковых батальона, в каждом из которых по 31 танку (суммарно – 93).

Также президент Польши призвал страны Запада "сделать все, чтобы россиян выгнали из Украины, а тех, кто совершает преступления, – наказали".

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Оксана Житнюк
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