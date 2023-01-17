UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 12:18
Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус – Reuters - Фото
Борис Писториус (фото - EPA)

Новым министром обороны Германии станет бывший министр внутренних дел земли Нижняя Саксония, член Социал-демократической партии Борис Писториус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Назначение, если оно будет подтверждено, может привести к более масштабным перестановкам в кабинете министров Германии, поскольку канцлер Олаф Шольц пообещал укомплектовать свой кабинет равным количеством мужчин и женщин.

Писториус был министром внутренних дел Нижней Саксонии с 2013 года. В 2019 году он баллотировался в лидеры СДПГ.

  • 16 января Кристин Ламбрехт официально объявила о своей отставке с поста министра обороны Германии. Перед этим она подверглась критике за новогоднее обращение, в котором упомянула войну РФ против Украины на фоне фейерверков.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия борис писториус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 