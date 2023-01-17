Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус – Reuters
17.01.2023, 12:18
Борис Писториус (фото - EPA)
Новым министром обороны Германии станет бывший министр внутренних дел земли Нижняя Саксония, член Социал-демократической партии Борис Писториус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
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Назначение, если оно будет подтверждено, может привести к более масштабным перестановкам в кабинете министров Германии, поскольку канцлер Олаф Шольц пообещал укомплектовать свой кабинет равным количеством мужчин и женщин.
Писториус был министром внутренних дел Нижней Саксонии с 2013 года. В 2019 году он баллотировался в лидеры СДПГ.
- 16 января Кристин Ламбрехт официально объявила о своей отставке с поста министра обороны Германии. Перед этим она подверглась критике за новогоднее обращение, в котором упомянула войну РФ против Украины на фоне фейерверков.
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