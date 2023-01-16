Глава Минобороны ФРГ подала в отставку. Ее критиковали за упоминание войны на фоне салютов

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт официально объявила о своей отставке 16 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По ее словам, она подала заявление об отставке канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и отметила, что многомесячная критика в медиа не давала ей нормально исполнять обязанности.

"Ценная работа военнослужащих и многих мотивированных людей в общественных кругах должна оставаться на переднем плане. Поэтому я приняла решение оставить свой пост", — заявила она.

Ранее Ламбрехт подверглась критике за новогоднее обращение, в котором она упомянула войну РФ против Украины на фоне фейерверков.

Члены оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) призвали ее уйти в отставку после обращения. Ламбрехт принадлежит к Социал-демократической партии (СДПГ) Шольца.

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Дмитро Гриниченко

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