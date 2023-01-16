Глава Минобороны ФРГ подала в отставку. Ее критиковали за упоминание войны на фоне салютов
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт официально объявила о своей отставке 16 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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По ее словам, она подала заявление об отставке канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и отметила, что многомесячная критика в медиа не давала ей нормально исполнять обязанности.
"Ценная работа военнослужащих и многих мотивированных людей в общественных кругах должна оставаться на переднем плане. Поэтому я приняла решение оставить свой пост", — заявила она.
Ранее Ламбрехт подверглась критике за новогоднее обращение, в котором она упомянула войну РФ против Украины на фоне фейерверков.
Члены оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) призвали ее уйти в отставку после обращения. Ламбрехт принадлежит к Социал-демократической партии (СДПГ) Шольца.
- 2 января президент Польши Анджей Дуда пообещал Украине роту танков Leopard.
- 13 января спикер правительства ФРГ Кристиан Хоффманн сказала, что Германия не отказывает в передаче танков Leopard Украине из Польши, но пока не получила официального запроса от Варшавы.
- Германия не должна мешать другим странам передавать Leopard Украине — вице-канцлер ФРГ.
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