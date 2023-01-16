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Глава Минобороны ФРГ подала в отставку. Ее критиковали за упоминание войны на фоне салютов

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16.01.2023, 12:08
Глава Минобороны ФРГ подала в отставку. Ее критиковали за упоминание войны на фоне салютов - Фото
Кристин Ламбрехт (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт официально объявила о своей отставке 16 января. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По ее словам, она подала заявление об отставке канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и отметила, что многомесячная критика в медиа не давала ей нормально исполнять обязанности. 

"Ценная работа военнослужащих и многих мотивированных людей в общественных кругах должна оставаться на переднем плане. Поэтому я приняла решение оставить свой пост", — заявила она.

Ранее Ламбрехт подверглась критике за новогоднее обращение, в котором она упомянула войну РФ против Украины на фоне фейерверков.

Члены оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) призвали ее уйти в отставку после обращения. Ламбрехт принадлежит к Социал-демократической партии (СДПГ) Шольца.

Читайте также: Моравецкий считает, что ФРГ быстро согласится передать Leopard. Упомянул призывы Байдена 

Дмитро Гриниченко
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Германия война олаф шольц Кристин Ламбрехт
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