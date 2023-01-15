Британия вместе с 14 танками Challenger 2 даст Украине 30 гаубиц AS90

Великобритания вместе с 14 танками Challenger 2 отправит в Украину 30 самоходных артиллерийских установок AS90. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Министр обороны Бен Уоллес расскажет подробности нового пакета военной помощи для Украины в понедельник, 16 января, на слушаниях в Палате общин.

Однако уже сейчас известно, что Великобритания не собирается затягивать поставки. Британские военные немедленно начнут тренировать украинских танкистов, а передача танков состоится в ближайшие недели.

Британское правительство объяснило свое решение передать Украине танки тем, что, по его мнению, перед Вооруженными Силами Украины открывается "окно", когда у России возникли проблемы с пополнением запасов, а моральный дух войск резко падает.

"Поэтому премьер-министр призывает союзников как можно быстрее оказать запланированную поддержку на 2023 год, чтобы добиться максимального эффекта", – говорится в заявлении.

Уоллес на этой неделе проведет встречи в Эстонии и Германии по этому вопросу, а министр иностранных дел Джеймс Клеверли отправится на переговоры в США и Канаду.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Несмотря на то, что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная; 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.



Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.



AS-90 – самоходная артиллерийская установка, созданная оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Пушка САУ AS-90 с калибром 155 мм, длиной 39 калибров способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола в 52 калибра – 30 км.

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Андрій Водяний

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