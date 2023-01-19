Около 100 БТР Stryker и 50 БМП Bradley. AP обнародовало детали нового пакета помощи США

Новый пакет военной помощи США Украине может составить до $2,6 млрд и будет включать в себя около 100 машин Stryker и не менее 50 бронемашин Bradley. Об этом сообщает агенство Associated Press со ссылкой на источники в Вашингтоне.

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По словам высокопоставленных чиновников США, пакет впервые будет включать около 100 бронированных машин Stryker и не менее 50 боевых машин пехоты Bradley, что должно позволить Вооруженным Силам Украины быстрее и безопаснее передвигаться на передовой.

Источники отметили, что цифры пакета могут измениться, так как администрация президента США Джо Байдена проводит окончательные обсуждения.

Объявление ожидается на заседании группы стран-союзников Украины в Рамштайне 20 января — помощь также будет включать в себя тысячи единиц боеприпасов, в том числе ракеты для систем противовоздушной обороны.

Издание пишет, что решение об отправке Stryker, которые могут доставить в течении нескольких недель, было принято вслед за заявлениями британцев об отправке Украине боевых танков.

Новый пакет военной помощи Украине от США может быть объявлен уже в конце этой недели, заявил Кирби.

По данным Morgen Post, передача Украине американских танков M1 Abrams стоит на повестке дня, "по крайней мере, в среднесрочной перспективе".

США объявят об одном из крупнейших пакетов помощи ВСУ: без танков.

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Дмитро Гриниченко

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