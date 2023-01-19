Резников и Кулеба предупредили союзников об угрозе наступления РФ — срочно просят Leopard

Министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвали союзников неотложно передать Украине танки Leopard 2 на фоне угрозы нового масштабного наступления России. Об этом сказано в совместном заявлении политиков.

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По их словам, Россия сохраняет превосходство в количестве личного состава, вооружений и техники, а также продолжает наступление на Донбассе. Они отметили, что Кремль настроен на дальнейшую эскалацию войны — угроза нового масштабного наступления реальна.

Резников и Кулеба призвали союзников усилить военную помощь Украине современной маневренной боевой техникой и западными танками. Министры приветствовали решение Британии о передаче танков Challenger 2 и обратились к странам, у которых на вооружении есть танки Leopard 2.

Они призвали Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию и Швецию передать Leopard 2 Украине, чтобы использовать их в защите территориальной целостности Украины.

"Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу. Мы призываем это сделать ради миллионов мирных граждан, которым продолжает угрожать смертельная опасность", — сказано в заявлении.

Новый пакет военной помощи Украине от США может быть объявлен уже в конце этой недели, заявил Кирби.

По данным Morgen Post, передача Украине американских танков M1 Abrams стоит на повестке дня, "по крайней мере, в среднесрочной перспективе".

США объявят об одном из крупнейших пакетов помощи ВСУ: без танков.

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Дмитро Гриниченко

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