UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников и Кулеба предупредили союзников об угрозе наступления РФ — срочно просят Leopard

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 09:39
Резников и Кулеба предупредили союзников об угрозе наступления РФ — срочно просят Leopard - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвали союзников неотложно передать Украине танки Leopard 2 на фоне угрозы нового масштабного наступления России. Об этом сказано в совместном заявлении политиков.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По их словам, Россия сохраняет превосходство в количестве личного состава, вооружений и техники, а также продолжает наступление на Донбассе. Они отметили, что Кремль настроен на дальнейшую эскалацию войны — угроза нового масштабного наступления реальна. 

Резников и Кулеба призвали союзников усилить военную помощь Украине современной маневренной боевой техникой и западными танками. Министры приветствовали решение Британии о передаче танков Challenger 2 и обратились к странам, у которых на вооружении есть танки Leopard 2.

Они призвали Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию и Швецию передать Leopard 2 Украине, чтобы использовать их в защите территориальной целостности Украины. 

"Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу. Мы призываем это сделать ради миллионов мирных граждан, которым продолжает угрожать смертельная опасность", — сказано в заявлении.

Читайте также: Около 100 БТР Stryker и 50 БМП Bradley. AP обнародовало детали нового пакета помощи США

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война танки военная помощь дмитрий кулеба Leopard 2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 