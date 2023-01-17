За то, что Россия уничтожила, должна заплатить сама Россия – премьер Эстонии

Евросоюз должен создать юридические механизмы, которые позволят направить конфискованные в ЕС российские активы для компенсации ущерба, который агрессия РФ нанесла Украине. Об этом заявила в интервью премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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Каллас напомнила, что продвигала идею передачи Украине российских активов с марта 2022 года, когда во время выступления в Европарламенте сказала, что инфраструктуру Украины уничтожает Россия, а помогают Украине налогоплательщики стран Европы, и это несправедливо.

"За то, что уничтожено, должна платить сама Россия", – сказала Каллас.

Она отметила, что сама по себе заморозка активов не дает права собственности на эти активы, только ограничивает их использование на время заморозки.

Каллас заявила, что "для отчуждения активов должно быть юридическое основание – преступление или какая-либо другая причина, которая делает возможной конфискацию. Поскольку мы (страны ЕС. – Ред.) являемся правовыми государствами, естественно, эти решения должны соответствовать всем правилам, в том числе международным".

Премьер сообщила, что в конце декабря она поручила МИД и Минюсту разработать юридически корректное решение на уровне Эстонии.

"Так же, как мы делали в разных других ситуациях, когда наш опыт служил примером для других. Иными словами, мы поможем Еврокомиссии прийти к этим решениям, поскольку наши правовые пространства достаточно схожи. И сейчас поиск этого решения идет", – сказала Каллас.

По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов – $300 млрд из $640 млрд. В Минюсте говорят, что у Украины есть "устное согласие" Запада на передачу ей этих $300 млрд.

Европейский Союз изучает возможность использования части замороженных активов для восстановления Украины.

10 января сообщалось, что Эстония первой из европейских стран начала подготовку к конфискации арестованных российских активов.

Сергій Бережний

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