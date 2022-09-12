Репарации. Украина получила устное согласие Запада на передачу $300 млрд резервов РФ

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей. Об этом он сказал в эфире единственного телемарафона в понедельник.

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"Мы уже находимся на хорошем этапе переговоров. Предварительная договоренность, понимание наших партнеров, что средства золотовалютных резервов нужно передавать Украине, она есть. С какой бы страной мы ни разговаривали, политическое согласие есть – только дайте юридические механизмы, как это сделать", – сказал министр.

Такой механизм разрабатывается. По словам Малюськи, он будет предусматривать заключение открытого для подписания международного договора, который будет снимать суверенный иммунитет с активов РФ и передавать их Украине.

Министр сказал, что подписание договора "в идеальном мире могло бы быть зимой", но пока Украина вынуждена "ломать через колено" западных юристов и убеждать их, что предложенный путь получения репараций – оптимален для всех.

Несмотря на это, Малюська убежден, что Украина рано или поздно сможет получить эти деньги.

"Такого зверя в Европе еще не было. Они не понимали и не понимают, как с ним работать. Это новое, а новое для консервативной Европы и еще более консервативных юристов Европы – это сложный шаг вперед. Но наши западные партнеры и так сделали многое такое, чего от себя не ожидали", – сказал министр.

На взыскании резервов российского центробанка Украина останавливаться не собирается.

"Первый этап – это суверенные активы, около $300 млрд. Второй этап – гораздо более сложный, это изъятие других активов, например государственных компаний или российских олигархов. Последний этап – это судебная волокита, это годы", – сказал он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 28 июня заявил, что уплата традиционных репараций со стороны России выглядит маловероятной, поэтому у Украины нет другого выхода, кроме как идти по пути конфискации ее активов и имущества.

По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.

План послевоенного восстановления Украины рассчитан на 10 лет и обойдется, по предварительным подсчетам, в $750 млрд.

9 сентября Кабинет министров Украины, Европейская комиссия и Всемирный банк опубликовали первую оценку потребностей Украины на послевоенное восстановление. Они будут составлять не менее $349 млрд.

Андрій Водяний

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