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Посол Украины в Турции отрицает передачу кассетных боеприпасов ВСУ, назвал это "сплетнями"

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 19:25
Посол Украины в Турции отрицает передачу кассетных боеприпасов ВСУ, назвал это
Василий Боднар (Фото: пресс-служба Кабмина)

Посол Украины в Турции Василий Боднар опроверг информацию о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции в Украину и предположил, что такие сообщения могут быть частью российской пропаганды. Об этом он сказал в комментарии турецкому госагентству Анадолу.

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"Подобные утверждения готовятся специально, преследуя цель ущерба украинско-турецким отношениям, а также формирования негативного международного имиджа Украины и Турции", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что международное право запрещает использовать подобные боеприпасы, а Украина придерживается международных норм.

По словам украинского посла, утверждения Foreing Policy являются "не более, чем сплетней, далекой от официальных источников".

Посол не исключает, что сообщение, которое "не имеет ничего общего с действительностью", может быть "частью российской пропаганды" и "психологическим оружием" россиян, а Турция и Украина являются "мишенями".

  • 10 января Foreign Policy сообщил, что Турция в прошлом ноябре якобы передала Украине кассетные снаряды
  • Комментируя эту информацию, Песков сказал, что "здесь трудно говорить о достоверности", и что "фейков больше, чем достоверных, правдивых сообщений".
Оксана Житнюк
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Василий Боднар Турция военная помощь кассетные боеприпасы
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