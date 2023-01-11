У Путина затруднились с четкой реакцией на данные о кассетных снарядах от Турции для ВСУ

Кремлю "трудно говорить о достоверности сообщений" о турецких поставках Вооруженным Силам Украины кассетных боеприпасов, но с Анкарой у России "партнерские отношения". Так отреагировал на брифинге на вопрос о предполагаемой военной помощи Турции Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

10 января Foreign Policy сообщил, что Турция в прошлом ноябре якобы передала Украине кассетные снаряды.

"Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных, правдивых сообщений. <...> Безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", – сказал чиновник, который на постоянной основе лжет о войне и действиях страны-террориста РФ.

Песков снова посетовал на то, что Турция отправляла Украине ударные дроны Bayraktar TB2 и ракеты к ним и "имеет свои обязательства как страна-член НАТО, свои двусторонние отношения".

"Но одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения", – подытожил секретарь Путина.

10 января 2023 года Канада объявила, что приобретет для Украины комплекс ПВО NASAMS, Швеция пообещала САУ Archer, а The Economic Times написала, что Пакистан якобы собирается отправить Украине полторы сотни контейнеров с боеприпасами.

Читайте также: Пентагон: ВСУ получат БМП Bradley через несколько недель — это возможности для наступления

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.