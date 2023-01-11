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У Путина затруднились с четкой реакцией на данные о кассетных снарядах от Турции для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 11:45
У Путина затруднились с четкой реакцией на данные о кассетных снарядах от Турции для ВСУ - Фото
Снаряд DPICM M864 (фото - Минобороны США)

Кремлю "трудно говорить о достоверности сообщений" о турецких поставках Вооруженным Силам Украины кассетных боеприпасов, но с Анкарой у России "партнерские отношения". Так отреагировал на брифинге на вопрос о предполагаемой военной помощи Турции Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина.

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10 января Foreign Policy сообщил, что Турция в прошлом ноябре якобы передала Украине кассетные снаряды

"Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных, правдивых сообщений. <...> Безусловно, мы все это внимательно отслеживаем", – сказал чиновник, который на постоянной основе лжет о войне и действиях страны-террориста РФ.

Песков снова посетовал на то, что Турция отправляла Украине ударные дроны Bayraktar TB2 и ракеты к ним и "имеет свои обязательства как страна-член НАТО, свои двусторонние отношения".

"Но одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения", – подытожил секретарь Путина.

Читайте также: Пентагон: ВСУ получат БМП Bradley через несколько недель — это возможности для наступления

Євген Пилипенко
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боеприпасы война дмитрий песков кремль Турция реакция военная помощь
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