Турция в ноябре втайне передала Украине кассетные снаряды – Foreign Policy

Турция в конце 2022 года начала негласные поставки для ВСУ кассетных снарядов производства США. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Foreign Policy.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

О том, что Турция согласилась втайне передать Украине запасы американских кассетных снарядов, сообщили изданию осведомленные в вопросе действующие и бывшие официальные лица США и Европы.

По данным источников, Турция в ноябре 2022 года начала поставки Украине кассетных снарядов, которые были изготовлены в эпоху холодной войны в рамках соглашения о совместном производстве с США. Издание отмечает, что это произошло после того, как Вашингтон отказался передавать Киеву свои запасы таких боеприпасов, и Турция оказалась единственной страной, где Украина могла их получить.



"Это показывает, что хотя Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она является принципиально важным союзником Украины в военном отношении", – сказал один из источников FP.

Эксперты считают, что кассетные боеприпасы являются наиболее эффективным средством для уничтожения окопавшихся на открытой местности российских войск, пишет издание.

Турция ранее публично настаивала на том, что после подписания Конвенции о кассетных боеприпасах в 2005 году она такие боеприпасы не применяла, не производила, не импортировала и не передавала.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Законодательство США запрещает экспорт таких снарядов. Применение кассетных боеприпасов жестко ограничено международными соглашениями, их применение не должно создавать угрозу гражданским объектам и мирному населению.

Сегодня также сообщалось, что Пакистан в ближайшее время собирается отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами, в частности, снаряды для артиллерии калибра 155 мм.

Читайте также: В Пентагоне озвучили детали нового пакета оборонной помощи для Украины: список

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.