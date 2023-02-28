Россия бросила на Бахмут наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера – Сырский

Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды террористической организации "Группа Вагнера". Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и окружить город", – заявил Сырский.

Командующий Сухопутных войск подчеркнул, что в боях за Бахмут украинские военные показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.

27 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия увеличивает численность личного состава на востоке. За сутки ВСУ отбили более 60 атак.

В Минобороны заявили, что российская армия наращивает интенсивность штурмовых действий на Бахмутском направлении.

Читайте также: Ситуация на Бахмутском направлении становится все более сложной – Зеленский

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.