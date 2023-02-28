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Россия бросила на Бахмут наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера – Сырский

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 08:23
Россия бросила на Бахмут наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера – Сырский - Фото
Александр Сырский (Фото: пресс-служба командования сухопутных войск)

Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды террористической организации "Группа Вагнера". Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

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"Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная. Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, пытающиеся прорвать оборону наших войск и окружить город", – заявил Сырский.

Командующий Сухопутных войск подчеркнул, что в боях за Бахмут украинские военные показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.

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Наталія Медведєва
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