Ситуация на Бахмутском направлении становится все более сложной – Зеленский

Ситуация на Бахмутском направлении становится все более сложной. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 27 февраля.

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Президент отметил, что постоянно находится на связи с командующими – особое внимание уделяется ситуации на востоке, в Донецкой области.

"Бахмутское направление – ситуация становится все более сложной. Враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны", – сказал Зеленский.

Президент назвал настоящими героями украинских военных, которые сражаются на Бахмутском направлении.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что Россия увеличивает численность личного состава на востоке, ВСУ отбивают атаки.

В Минобороны заявили, что российская армия наращивает интенсивность штурмовых действий на Бахмутском направлении.

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Наталія Медведєва

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