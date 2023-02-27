Ситуация на Бахмутском направлении становится все более сложной – Зеленский
27.02.2023, 22:46
Владимир Зеленский (Скриншот видео)
Ситуация на Бахмутском направлении становится все более сложной. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 27 февраля.
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Президент отметил, что постоянно находится на связи с командующими – особое внимание уделяется ситуации на востоке, в Донецкой области.
"Бахмутское направление – ситуация становится все более сложной. Враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны", – сказал Зеленский.
Президент назвал настоящими героями украинских военных, которые сражаются на Бахмутском направлении.
- Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что Россия увеличивает численность личного состава на востоке, ВСУ отбивают атаки.
- В Минобороны заявили, что российская армия наращивает интенсивность штурмовых действий на Бахмутском направлении.
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