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Ситуация на Бахмутском направлении становится все более сложной – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 22:46
Ситуация на Бахмутском направлении становится все более сложной – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Ситуация на Бахмутском направлении становится все более сложной. Об этом  сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 27 февраля.

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Президент отметил, что постоянно находится на связи с командующими – особое внимание уделяется ситуации на востоке, в Донецкой области.

"Бахмутское направление – ситуация становится все более сложной. Враг постоянно уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны", – сказал Зеленский.

Президент назвал настоящими героями украинских военных, которые сражаются на Бахмутском направлении.

Читайте также: В ближайшие три месяца активные боевые действия будут на востоке и юге – Буданов

Наталія Медведєва
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бахмут война Владимир Зеленский
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