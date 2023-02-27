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В ближайшие три месяца активные боевые действия будут на востоке и юге – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 18:11
В ближайшие три месяца активные боевые действия будут на востоке и юге – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

В ближайшие три месяца активные боевые действия будут происходить на фронтах на востоке и юге. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

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По словам начальника ГУР, следующие три месяца будут активными и определят дальнейшее развитие событий.

"Не то, что определяющими. Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые деяния, если вы к этому ведете. Да они будут. И с их стороны старания и с нашей стороны", – сказал Буданов.

На уточняющий вопрос журналистки о том, идет ли речь о боях на востоке – в Донецкой и Луганской областях, или на юге.

"Абсолютно повсюду", – сказал начальник ГУР.

Журналистка уточнила насчет севера Украины.

"Север, вы имеете в виду попытки России атаковать Киев? Таких планов мы не знаем и никаких реальных признаков этого не существует. Не то, что мы их не знаем, их просто не существует. Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать быстрые решения, но это станет для них катастрофа. Очередная, такая же примерно как и была тогда", – ответил Буданов.

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Наталія Медведєва
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Кирилл Буданов гур наступление война
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