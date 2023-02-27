В ближайшие три месяца активные боевые действия будут на востоке и юге – Буданов
В ближайшие три месяца активные боевые действия будут происходить на фронтах на востоке и юге. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.
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По словам начальника ГУР, следующие три месяца будут активными и определят дальнейшее развитие событий.
"Не то, что определяющими. Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые деяния, если вы к этому ведете. Да они будут. И с их стороны старания и с нашей стороны", – сказал Буданов.
На уточняющий вопрос журналистки о том, идет ли речь о боях на востоке – в Донецкой и Луганской областях, или на юге.
"Абсолютно повсюду", – сказал начальник ГУР.
Журналистка уточнила насчет севера Украины.
"Север, вы имеете в виду попытки России атаковать Киев? Таких планов мы не знаем и никаких реальных признаков этого не существует. Не то, что мы их не знаем, их просто не существует. Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать быстрые решения, но это станет для них катастрофа. Очередная, такая же примерно как и была тогда", – ответил Буданов.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Главком подчеркнул, что доверяет украинским генералам, в частности, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.
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