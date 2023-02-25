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Залужный заявил, что Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 08:37
Залужный заявил, что Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что Мариуполь будет освобожден уже в этом году. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения. 

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По его словам, на праздник святого Николая у него было мероприятие с участием детей, где мальчик спросил его, точно ли Украина вернется во временно оккупированный Мариуполь.

Залужный ответил, что ВСУ освободят Мариуполь уже в 2023 году.

Также он сказал, что человеческая жизнь — это самое дешевое, что есть в России. 

"Потери в 15 000 в Афганистане фактически поставили на колени СССР. Сейчас цифра потерь РФ намного-намного больше. У нас другая тактика и стратегия. У нас нет таких возможностей, тратить уйму боеприпасов, чтобы разрушить свою собственную инфраструктуру, нет смысла", — заявил генерал.

Ранее в этом интервью главком рассказал о начале большой войны.

Читайте также: "Со злом не договоришься". Как проходили первые дни большой войны в кабинете Залужного

Дмитро Гриниченко
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война наступление потери мариуполь Валерий Залужный
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