Залужный: Военная наука в России развита. Мы убиваем врага, а не ждем, что он успокоится
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал о начале большой войны. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения.
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По его словам, он считает, что военная наука в России развита на высоком уровне.
"Соответственно, подходя к такому вопросу, как полномасштабная агрессия против Украины, подготовка к ней проходила комплексно, что касается всех сфер деятельности вооруженных сил РФ. Я в этом уверен, эта операция планировалось достаточно детально", — сказал генерал.
Он отметил, что ВСУ морально были готовы убивать врага, а не ждать, что успокоится и оставит Украину в покое.
"Мы были в очень сложной ситуации, единственный шанс — выработать такой замысел, который позволил бы в кратчайший срок нанести противнику максимальные потери", — заявил военачальник.
Залужный подчеркнул, что это было необходимо для того, чтобы оккупанты отказались от решения своих основных стратегических задач и сосредоточились на решении других.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Главком подчеркнул, что доверяет украинским генералам, в частности, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.
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