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Залужный: Военная наука в России развита. Мы убиваем врага, а не ждем, что он успокоится

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 06:48
Залужный: Военная наука в России развита. Мы убиваем врага, а не ждем, что он успокоится - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал о начале большой войны. Об этом он сказал в фильме журналиста Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения. 

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По его словам, он считает, что военная наука в России развита на высоком уровне. 

"Соответственно, подходя к такому вопросу, как полномасштабная агрессия против Украины, подготовка к ней проходила комплексно, что касается всех сфер деятельности вооруженных сил РФ. Я в этом уверен, эта операция планировалось достаточно детально", — сказал генерал.

Он отметил, что ВСУ морально были готовы убивать врага, а не ждать, что успокоится и оставит Украину в покое.

"Мы были в очень сложной ситуации, единственный шанс — выработать такой замысел, который позволил бы в кратчайший срок нанести противнику максимальные потери", — заявил военачальник.

Залужный подчеркнул, что это было необходимо для того, чтобы оккупанты отказались от решения своих основных стратегических задач и сосредоточились на решении других.

Читайте также: "Со злом не договоришься". Как проходили первые дни большой войны в кабинете Залужного

Дмитро Гриниченко
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Россия ВСУ война потери Валерий Залужный
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