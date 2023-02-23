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"Со злом не договоришься". Как проходили первые дни большой войны в кабинете Залужного

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 06:28
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Издание Reporters опубликовало материал о первых днях большой войны в кабинете главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, который основан на свидетельствах очевидцев.

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Примерно за месяц до 24 февраля Залужный перебрался в помещение вблизи Генштаба в Киеве. В январе военачальник собрал своих помощников и сказал что-то вроде: "Не все из наших верят, но я думаю, что россияне полезут. Со злом невозможно договориться, поэтому готовьтесь сражаться".

В 05:00 24 февраля 2022 года после первых ракетных ударов России по Украине и начала полномасштабного вторжения Залужный был в специальном помещении недалеко от здания Генерального штаба — в последние дни перед большой войной он плохо спал и пытался перебирать в голове все действия врага. 

Ранним утром 24 февраля в его кабинете над картой Украины склонились сам Залужный, его заместитель Евгений Мойсюк, начальник Генштаба Сергей Шаптала, министр обороны Алексей Резников, а также помощник главкома Алексей Носков. 

Генерал обозначал на карте силы ВСУ и прорывы россиян, рисовал красные круги — места, где идут наиболее ожесточенные бои. По специальной связи Залужный получает доклады от военных на местах, а в одном из мессенджеров его набирает президент Владимир Зеленский — глава государства и главком эмоционально обсуждают дальнейшие действия и движения сил РФ. 

Первые три дня Залужный вообще не спал, а от карты и телефона не отходил на более чем 10 минут. Он спустился в специально обустроенный возле Генштаба бункер только в обед 24 февраля, там же и оказалось все военное руководство страны — это был новосформированный центр принятия решений. 

"В том же штатном пикселе ВСУ, в котором утром шагал в Генштаб, генерал Залужный стучит пальцами по столу и то и дело затягивается электронной сигаретой. От интенсивности курения его кабинет напоминает кальянный бар. Только вместо столиков с улыбающимися посетителями здесь сидят серьезные заместители и помощники Главнокомандующего. К вечеру 24 февраля в кабинете стало больше военных карт, но главная из них — та, что с оперативной обстановкой, — все еще развернута на столе", — описывают обстановку в кабинете генерала в материале.

Во время высадки российского десанта на аэродроме в Гостомеле командование срочно искало "глаза" на местах для корректировки ударов артиллерии по оккупантам. Ночь на 25 февраля, по мнению помощников генерала, будет единственным моментом, когда Залужный "по-настоящему нервничал".

В итоге военным удалось найти проверенного человека из Гостомеля, которому и доверился Залужный — им стал мужчина по имени Руслан, который наводил удары голосовыми сообщениями. Все, что Руслан передавал военным, оказалось правдой, ВСУ удалось дать россиянам бой на аэродроме "Антонов". 

С начала полномасштабного вторжения Валерий Залужный впервые вышел во двор 18 марта. Три недели до того он каждую ночь поднимался из бункера в кабинет, чтобы хоть немного побыть наедине с собой. Остальное время главком проводил над картой.

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников Владимир Зеленский война Валерий Залужный Евгений Мойсюк Сергей Шаптала
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