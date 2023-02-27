Россия увеличивает численность личного состава на востоке, ВСУ отбивают атаки – Генштаб

Россияне увеличивают количество оккупантов на востоке и безуспешно пытались атаковать на нескольких направлениях. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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Основные усилия армия РФ сосредотачивает на ведении наступательных действий на тех же направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. При этом РФ увеличивает численность личного состава. На временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 срочников из Ростовской области.

В приграничных районах Брянской и Курской областей россияне производят инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов.

На Купянском и Лиманском направлениях у РФ было несколько безуспешных наступательных действий: в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка – Донецкой.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

В этих и других направлениях россияне вели обстрелы населенных пунктов.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также уничтожены девять из "шахедов" и один дрон Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.

Севернее Бахмута командование Сил обороны прилагает все усилия, чтобы врагу не удалось прорваться и продвинуться в районе Ягодного. За сутки на Бахмутском направлении было 60 боестолкновений.

Россияне перебросили в район Угледара подразделение российской бригады, созданной для войны в Чечне.

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Оксана Житнюк

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