Россия перебросила под Угледар подразделение бригады, созданной для войны в Чечне – ВСУ

В течение последних дней россияне снизили активность в районе Угледара, оккупанты часто отказываются идти на штурмы. На этом участке фронта появилось подразделение 136-й бригады армии РФ. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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По его словам, в течение последних четырех суток оккупанты несколько снизили активность в районе Угледара. Вчера армия РФ совершила всего 15 штурмовых действий и еще два ночью, а около месяца назад ежесуточно их было около 60.

"Возможно, это связано с погодными условиями, которые сейчас не дают возможности активно использовать технику. Но еще есть большое количество сообщений от наших разведчиков, которые достаточно удачно работают. Мы видим и слышим все, что происходит у врага и в тылу, и на передовой. Там происходят очень частые отказы от участия в боевых действиях", – сообщил Дмитрашковский.

Вместе с тем, по его словам, в район Угледара прибыло подразделение 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ – это бригада, которая в свое время была создана для войны в Чечне.

"На сегодняшний день они появились в поле зрения на Донецком направлении. И где-то до 5 числа они принимают линию обороны, которую будут держать", – сообщил Дмитрашковский.

Ранее под Угледаром была уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

Российская морская пехота, которую разгромили возле Угледара, больше не то элитное подразделение, которым было раньше, заявила британская разведка.

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Оксана Житнюк

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