Россия перебросила под Угледар подразделение бригады, созданной для войны в Чечне – ВСУ
В течение последних дней россияне снизили активность в районе Угледара, оккупанты часто отказываются идти на штурмы. На этом участке фронта появилось подразделение 136-й бригады армии РФ. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.
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По его словам, в течение последних четырех суток оккупанты несколько снизили активность в районе Угледара. Вчера армия РФ совершила всего 15 штурмовых действий и еще два ночью, а около месяца назад ежесуточно их было около 60.
"Возможно, это связано с погодными условиями, которые сейчас не дают возможности активно использовать технику. Но еще есть большое количество сообщений от наших разведчиков, которые достаточно удачно работают. Мы видим и слышим все, что происходит у врага и в тылу, и на передовой. Там происходят очень частые отказы от участия в боевых действиях", – сообщил Дмитрашковский.
Вместе с тем, по его словам, в район Угледара прибыло подразделение 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ – это бригада, которая в свое время была создана для войны в Чечне.
"На сегодняшний день они появились в поле зрения на Донецком направлении. И где-то до 5 числа они принимают линию обороны, которую будут держать", – сообщил Дмитрашковский.
- Ранее под Угледаром была уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.
- Российская морская пехота, которую разгромили возле Угледара, больше не то элитное подразделение, которым было раньше, заявила британская разведка.
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