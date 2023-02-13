Под Угледаром почти полностью уничтожена элитная бригада морской пехоты РФ — Силы обороны

По словам начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковника Алексея Дмитрашковского, под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ. Об этом он сказал в комментарии Politico.

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"Возле Угледара и Марьинки Донецкой области уничтожено большое количество сил противника, включая командный состав. Кроме того, за прошедшую неделю враг потерял около 130 единиц техники, в том числе 36 танков", – сказал Дмитрашковский.

Также, по его словам, российские оккупанты теряли 150-300 морских пехотинцев в сутки под Угледаром. По его оценкам, всего бригада насчитывала около 5000 солдат.

"155 бригаду уже трижды пришлось переукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи; второй раз разбили под Донецком — снова пришли в себя. А сейчас почти вся бригада уже уничтожена под Угледаром", – сказал Дмитрашковский.

Поражение произошло через несколько дней после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об "успешном наступлении под Угледаром".

"Хотелось бы, чтобы оружие от наших партнеров приходило быстрее, поскольку это дало бы нам возможность не только защититься и сдержать атаки, но и окончательно вытеснить их с нашей территории", – подчеркнул Дмитрашковский.

10 февраля Минобороны опубликовало видео удара по колонне российской бронетехники, пытавшейся штурмовать Угледар. Это вызвало волну критики в адрес военного руководства РФ в российских военных пабликах. Там пишут, что оккупанты потеряли около 30 единиц техники.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

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Вадим Ребрина

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