Оккупанты под Угледаром потеряли 30 единиц техники, проклинают своих командиров – видео

Минобороны опубликовало видео удара по колонне российской бронетехники, пытавшейся штурмовать Угледар. Это вызвало волну критики в адрес военного руководства РФ в российских военных пабликах. Там пишут, что оккупанты потеряли около 30 единиц техники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Министр обороны РФ Шойгу: "В настоящее время боевые действия в районе Угледара идут успешно". Это точно", – подписала видео пресс-служба Минобороны Украины.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l