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Оккупанты под Угледаром потеряли 30 единиц техники, проклинают своих командиров – видео

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 19:06
Оккупанты под Угледаром потеряли 30 единиц техники, проклинают своих командиров – видео - Фото
Скриншот из видео

Минобороны опубликовало видео удара по колонне российской бронетехники, пытавшейся штурмовать Угледар. Это вызвало волну критики в адрес военного руководства РФ в российских военных пабликах. Там пишут, что оккупанты потеряли около 30 единиц техники.

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"Министр обороны РФ Шойгу: "В настоящее время боевые действия в районе Угледара идут успешно". Это точно", – подписала видео пресс-служба Минобороны Украины.

Когда снято видео, не уточняется, но такой же ролик 9 февраля опубликовала 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Кратко о последних нескольких днях. Выносить "мусор" с нашей земли – нелегко. Особенно, когда он умножается, как гадкий и зловонный грибок. Для борьбы с этой плесенью нужны надежные средства... желательно тяжелые. Много", – говорится в сообщении бригады.

В тэгах сообщения указана 55 ОАБр "Запорожская Сечь". В Telegram-канале бригады опубликовано следующее видео.

В сегодняшней утренней сводке британская разведка сообщила, что оккупанты обошли западную окраину Угледара, где в конце января были возобновлены наступательные операции – несмотря на это, захватчики, скорее всего, понесли особенно тяжелые потери в этом районе, так как задействовали неопытных бойцов.

Российские войска бежали и бросили не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров в одном инциденте после неудачного штурма, резюмировали в сводке.

Российские военные сайты и паблики, приближенные к террористической организации Вагнер, пишут сегодня, что на одном из участков угледарского фронта большая группа наступающих российских танков и БМП попала под удар ВСУ. Они жестко критикуют военное руководство РФ, которое "не сделало выводов из прошлых неудач". В Telegram-каналах буквально проклинают российских военачальников, в частности Рустама Мурадова, который командует группировкой войск "Восток".

"Мурадов – пид...р. Эта ссы...ливая сука отсиживается на КП и посылает колонну за колонной, пока командир одной из бригад, участвующих в штурме Угледара, погиб на линии соприкосновения", – говорится в одном из полуофициальных Telegram-каналов террористов Вагнера.

  • В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что украинские защитники отбили ряд атак российских оккупантов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Вадим Ребрина
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ВСУ минобороны наступление сергей шойгу Рустам Мурадов Угледар
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