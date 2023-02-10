ГШ: ВСУ отбились возле Бахмута, Угледара, Марьинки, Кременной, Купянска и Сватово — карта

Вооруженные Силы Украины отбили ряд атак российских оккупантов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, армия РФ наступает при поддержке авиации. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник ведет наступление в районе Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара — активно применяет тактическую и армейскую авиацию.

За сутки ВСУ отбили атаки россиян в районах Гряновки и Масютовки Харьковской области, Стельмаховки, Дибровы и Федоровки Луганской области, а также Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Авдеевки, Красногоровки, Парасковиевки и Пречистовки Донецкой области.

Также оккупанты нанесли 52 авиационных и шесть ракетных ударов.

Украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения пехоты, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны.

Читайте также: Наступление РФ возможно на Донбассе. Ожидается отвлекающий удар на севере или юге — нардеп

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.