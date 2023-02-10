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ГШ: ВСУ отбились возле Бахмута, Угледара, Марьинки, Кременной, Купянска и Сватово — карта

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 07:14
ГШ: ВСУ отбились возле Бахмута, Угледара, Марьинки, Кременной, Купянска и Сватово — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Вооруженные Силы Украины отбили ряд атак российских оккупантов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, армия РФ наступает при поддержке авиации. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник ведет наступление в районе Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара — активно применяет тактическую и армейскую авиацию. 

За сутки ВСУ отбили атаки россиян в районах Гряновки и Масютовки Харьковской области, Стельмаховки, Дибровы и Федоровки Луганской области, а также Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Авдеевки, Красногоровки, Парасковиевки и Пречистовки Донецкой области. 

Также оккупанты нанесли 52 авиационных и шесть ракетных ударов. 

Украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. 

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения пехоты, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны. 

Фронт в районе Купянска и Сватово (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Кременной (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Фронт в районе Авдеевки, Марьинки и Угледара (Карта: deepstatemap.live)

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Дмитро Гриниченко
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