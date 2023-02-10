ГШ: ВСУ отбились возле Бахмута, Угледара, Марьинки, Кременной, Купянска и Сватово — карта
Вооруженные Силы Украины отбили ряд атак российских оккупантов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, армия РФ наступает при поддержке авиации. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник ведет наступление в районе Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара — активно применяет тактическую и армейскую авиацию.
За сутки ВСУ отбили атаки россиян в районах Гряновки и Масютовки Харьковской области, Стельмаховки, Дибровы и Федоровки Луганской области, а также Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Авдеевки, Красногоровки, Парасковиевки и Пречистовки Донецкой области.
Также оккупанты нанесли 52 авиационных и шесть ракетных ударов.
Украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения пехоты, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны.
- На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
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