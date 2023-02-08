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Наступление РФ возможно на Донбассе. Ожидается отвлекающий удар на севере или юге — нардеп

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 12:39
Наступление РФ возможно на Донбассе. Ожидается отвлекающий удар на севере или юге — нардеп - Фото
Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Российские оккупанты начнут новое наступление на Донбассе, также противник может нанести отвлекающий удар на севере или юге. Об этом заявил депутат Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире Радио Свобода.

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По его словам, у россиян много ресурсов и техники, они превосходят Вооруженные Силы Украины по запасу боеприпасов.

Он отметил, что новое наступление РФ возможно на Донбассе, а также отвлекающий удар на севере или юге, чтобы растянуть украинские войска. 

"Покажет весенняя кампания, начиная с конца февраля, они будут готовиться и ждать погоды. Россия может сделать наступательную операцию по нескольким направлениям для того, чтобы украинские военные не поняли, где будет основной удар", — сказал Костенко.

Нардеп заявил, что на фронте сегодня сложная ситуация, так как захватчики продолжают атаковать Бахмут и хотят окружить город. 

Читайте также: Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс наступление Роман Костенко
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