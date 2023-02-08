Наступление РФ возможно на Донбассе. Ожидается отвлекающий удар на севере или юге — нардеп
Российские оккупанты начнут новое наступление на Донбассе, также противник может нанести отвлекающий удар на севере или юге. Об этом заявил депутат Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, у россиян много ресурсов и техники, они превосходят Вооруженные Силы Украины по запасу боеприпасов.
Он отметил, что новое наступление РФ возможно на Донбассе, а также отвлекающий удар на севере или юге, чтобы растянуть украинские войска.
"Покажет весенняя кампания, начиная с конца февраля, они будут готовиться и ждать погоды. Россия может сделать наступательную операцию по нескольким направлениям для того, чтобы украинские военные не поняли, где будет основной удар", — сказал Костенко.
Нардеп заявил, что на фронте сегодня сложная ситуация, так как захватчики продолжают атаковать Бахмут и хотят окружить город.
- На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.
Читайте также: Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале
Комментарии