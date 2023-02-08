Наступление РФ возможно на Донбассе. Ожидается отвлекающий удар на севере или юге — нардеп

Российские оккупанты начнут новое наступление на Донбассе, также противник может нанести отвлекающий удар на севере или юге. Об этом заявил депутат Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире Радио Свобода.

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По его словам, у россиян много ресурсов и техники, они превосходят Вооруженные Силы Украины по запасу боеприпасов.

Он отметил, что новое наступление РФ возможно на Донбассе, а также отвлекающий удар на севере или юге, чтобы растянуть украинские войска.

"Покажет весенняя кампания, начиная с конца февраля, они будут готовиться и ждать погоды. Россия может сделать наступательную операцию по нескольким направлениям для того, чтобы украинские военные не поняли, где будет основной удар", — сказал Костенко.

Нардеп заявил, что на фронте сегодня сложная ситуация, так как захватчики продолжают атаковать Бахмут и хотят окружить город.

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Дмитро Гриниченко

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