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Угледар. Морпехи РФ бросили бронемашины, убитых, раненых и сбежали под огнем ВСУ – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 16:24
Угледар. Морпехи РФ бросили бронемашины, убитых, раненых и сбежали под огнем ВСУ – видео - Фото
Угледар (Иллюстративный скриншот)

Украинские военнослужащие успешно ударили по российским оккупантам под Угледаром, который на данный момент является одной из самых горячих точек на фронте. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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В сообщении сказано, что российские морские пехотинцы под Угледаром бросили пять своих бронемашин, своих убитых и раненых, и сбежали под огнем артиллерии 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В последние дни российские пропагандисты утверждали, что армия РФ якобы добилась значительных успехов и прорвала украинскую оборону в районе Орехова и Угледара, но британская разведка считает, что это вранье.

  • Вчера спикер ВСУ Череватый сообщил, что украинские воины уничтожили 109 российских оккупантов и нанесли ранения 188 в районе Угледара за сутки.

Смотрите также: Под Кременную подвезли новых россиян, ВСУ их увидели с дрона и уничтожили "Крабом" – видео

Оксана Житнюк
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