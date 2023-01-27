Россия врет о значительных успехах под Угледаром и Орехово – разведка Британии
27.01.2023, 09:05
Российские оккупанты (фото - ЕРА)
Россия, скорее всего, врет о значительных успехах под Угледаром и Орехово. Об этом пишет разведка Великобритании.
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В последние дни российские пропагандисты утверждали, что армия РФ якобы добилась значительных успехов и прорвала украинскую оборону в районе Орехова и Угледара.
По словам британцев, РФ провела в этом районе локальные атаки, но крайне маловероятно, что она достигла существенных успехов. Вероятно, российские пропагандисты намеренно распространяют фейки, чтобы создать впечатление развития войны против Украины.
- Утром 27 января Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили атаки россиян в районе Клещеевки под Бахмутом и Угледара.
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