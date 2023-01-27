Россия врет о значительных успехах под Угледаром и Орехово – разведка Британии

Россия, скорее всего, врет о значительных успехах под Угледаром и Орехово. Об этом пишет разведка Великобритании.

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В последние дни российские пропагандисты утверждали, что армия РФ якобы добилась значительных успехов и прорвала украинскую оборону в районе Орехова и Угледара.

По словам британцев, РФ провела в этом районе локальные атаки, но крайне маловероятно, что она достигла существенных успехов. Вероятно, российские пропагандисты намеренно распространяют фейки, чтобы создать впечатление развития войны против Украины.

Утром 27 января Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили атаки россиян в районе Клещеевки под Бахмутом и Угледара.

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Марко Сировой

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