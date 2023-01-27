ВСУ отразили атаки россиян в районе Клещеевки под Бахмутом и Угледара – Генштаб

Вопреки сообщениям российских пропагандистов о захвате Клещеевки на юге от Бахмута, это село в Донецкой области оккупанты не контролируют, по крайней мере, частично. Такой вывод можно сделать из утренней сводки Генштаба ВСУ.

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В сообщении говорится, что подразделения Сил обороны за прошлые сутки отразили атаки оккупантов в районах Площанки, Невского и Краснопоповки в Луганской области, а также в районах Верхнекамянского, Парасковеевки, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Невельского и Марьинки – в Донецкой.

На deepstatemap.live Клещеевка помечена как оккупированная территория:

Точно так же украинские войска держат натиск врага в Угледаре на волновахском направлении фронта.

Примечательно также то, что Генштаб пишет о попадании под огонь россиян района временно оккупированной Кременной в Луганской области. Помимо этого, удары оккупанты наносили в районе сел Макеевка, Невское, Червонопоповка, Диброва и Кузьминое в Луганской области и в Ямполевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневое поражение враг наносил в Спорном, Белогоровке, Раздоловке, Красной Горе, Парасковеевке, Бахмуте, Клещеевке, Белой Горе, Северном и Нью-Йорке Донецкой области.

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На Авдеевском направлении обстреляны Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении россияне били по Угледару, Большой Новоселке и Времовке Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь в Донецкой области, а также Полтавка, Красное, Гуляйполе, Зализничне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное в Запорожской и Вышетарасовки в Днепропетровской.

В разведке пишут, что за россиянами по фронту катается около пяти мобильных крематориев.

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Євген Пилипенко

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