Российские оккупанты предпринимают попытку продвинуться на север от Павловки и Никольского в Донецкой области на Угледар. В ходе штурма захватчики "буквально выжигают город и все живое в нем", пишет волонтерский фонд "Повернись живим" в комментарии к видео с дрона над фронтовым городом.
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На кадрах, снятых в сумерках бойцами 72-й бригады им. Черных Запорожцев, видно горящие многоэтажки.
Оккупанты ранее хвастались, как бьют по жилой застройке из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек".
"ВСУ, невзирая на тяжелые бои, продолжают держать оборону", – подчеркнули волонтеры.
На другом видео, снятом на позициях Сил обороны, слышно работу артиллерии и видно горящий город:
Карта участка фронта и Угледар на ней:
- В конце осени 2022 года разведка союзников сообщила, что российские морпехи несут тяжелые потери под Угледаром. О том же писали и в Минобороны.
- Осенью враг оккупировал Павловку.
- 25 января 2023 года в Минобороны сообщили, что россияне усиливают давление на этом направление, "интенсивность боев растет".
- По данным ВСУ на полдень 26 января, Угледар, Марьинку и Павловку враг штурмовал 28 раз за сутки.
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