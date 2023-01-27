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Россияне равняют Угледар с землей — видео с фронта видео

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 14:25
Горящий после ударов российских оккупантов Угледар (скриншот)
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Российские оккупанты предпринимают попытку продвинуться на север от Павловки и Никольского в Донецкой области на Угледар. В ходе штурма захватчики "буквально выжигают город и все живое в нем", пишет волонтерский фонд "Повернись живим" в комментарии к видео с дрона над фронтовым городом.

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На кадрах, снятых в сумерках бойцами 72-й бригады им. Черных Запорожцев, видно горящие многоэтажки.

Оккупанты ранее хвастались, как бьют по жилой застройке из тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек".

"ВСУ, невзирая на тяжелые бои, продолжают держать оборону", – подчеркнули волонтеры.

На другом видео, снятом на позициях Сил обороны, слышно работу артиллерии и видно горящий город:

Карта участка фронта и Угледар на ней:

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Євген Пилипенко
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войнаДонбасссолнцепекУгледар
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