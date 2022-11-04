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РФ пытается окружить ВСУ в районе Угледара, идут ожесточенные бои возле Павловки — карта

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 10:59
РФ пытается окружить ВСУ в районе Угледара, идут ожесточенные бои возле Павловки — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты пытаются окружить украинские войска в районе Угледара, там продолжаются ожесточенные бои. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый. 

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По его словам, восточный участок фронта остается главным эпицентром войны России против Украины.

Он отметил, что противник продолжает свои атаки в районе Бахмута и Авдеевки, наносит удары из всех видов артиллерии, минометов и танков, однако ВСУ дают достойный отпор и оккупанты не могут прорвать оборону. 

Также россияне пытаются окружить украинских воинов в районе Угледара, где несколько дней подряд идут ожесточенные бои возле Павловки. 

"Ситуация сложная, но наши воины держатся. Сейчас у РФ них стратегическая задача — захватить Донбасс, чтобы продать это своему населению, поэтому такое упорство в Донецкой области", — заявил Череватый.

Фронт в районе Угледара (Карта: deepstatemap.live)

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Дмитро Гриниченко
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Донецкая область война Донбасс Угледар Сергей Череватый
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