РФ пытается окружить ВСУ в районе Угледара, идут ожесточенные бои возле Павловки — карта

Российские оккупанты пытаются окружить украинские войска в районе Угледара, там продолжаются ожесточенные бои. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, восточный участок фронта остается главным эпицентром войны России против Украины.

Он отметил, что противник продолжает свои атаки в районе Бахмута и Авдеевки, наносит удары из всех видов артиллерии, минометов и танков, однако ВСУ дают достойный отпор и оккупанты не могут прорвать оборону.

Также россияне пытаются окружить украинских воинов в районе Угледара, где несколько дней подряд идут ожесточенные бои возле Павловки.

"Ситуация сложная, но наши воины держатся. Сейчас у РФ них стратегическая задача — захватить Донбасс, чтобы продать это своему населению, поэтому такое упорство в Донецкой области", — заявил Череватый.

Читайте также: Бахмут. Россия сосредоточила ЧВК Вагнера и "огромное количество" пехоты, артиллерии — ВСУ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.