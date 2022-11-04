РФ пытается окружить ВСУ в районе Угледара, идут ожесточенные бои возле Павловки — карта
Российские оккупанты пытаются окружить украинские войска в районе Угледара, там продолжаются ожесточенные бои. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.
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По его словам, восточный участок фронта остается главным эпицентром войны России против Украины.
Он отметил, что противник продолжает свои атаки в районе Бахмута и Авдеевки, наносит удары из всех видов артиллерии, минометов и танков, однако ВСУ дают достойный отпор и оккупанты не могут прорвать оборону.
Также россияне пытаются окружить украинских воинов в районе Угледара, где несколько дней подряд идут ожесточенные бои возле Павловки.
"Ситуация сложная, но наши воины держатся. Сейчас у РФ них стратегическая задача — захватить Донбасс, чтобы продать это своему населению, поэтому такое упорство в Донецкой области", — заявил Череватый.
- Российские оккупанты на протяжении последней недели ведут наступательные действия в районе Павловки, чтобы выйти к Угледару, сообщал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
- Громов заявлял, что оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.
- Президент Владимир Зеленский в последних видеообращениях неоднократно говорил, что Бахмутское направление – самое тяжелое для украинских войск, но ВСУ держат позиции.
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