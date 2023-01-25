Бахмут и Угледар. Россияне усиливают давление, интенсивность боев растет – Минобороны

Российские оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"Идут тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов", – написала Маляр.

Она подчеркнула, что интенсивность боев растет, и сейчас на Донбассе против преимущества армии РФ в количестве военных и вооружения – преимущество ВСУ в профессионализме военного командования и мужестве воинов.

"Путь к нашей победе сложный. Но мы его пройдем и победим", – добавила Маляр.

ВСУ отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сберечь жизни личного состава.

В Генштабе сегодня сообщили, что ВСУ не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, и сейчас ситуация контролируемая.

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Оксана Житнюк

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