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Бахмут и Угледар. Россияне усиливают давление, интенсивность боев растет – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 21:12
Бахмут и Угледар. Россияне усиливают давление, интенсивность боев растет – Минобороны - Фото
Анна Маляр (фото: Ukrinform)

Российские оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"Идут тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов", – написала Маляр.

Она подчеркнула, что интенсивность боев растет, и сейчас на Донбассе против преимущества армии РФ в количестве военных и вооружения – преимущество ВСУ в профессионализме военного командования и мужестве воинов.

"Путь к нашей победе сложный. Но мы его пройдем и победим", – добавила Маляр.

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Оксана Житнюк
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война бахмут Анна Маляр Угледар
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