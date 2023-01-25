ВСУ отошли из Соледара, чтобы сберечь личный состав. Основная задача выполнена — Череватый

Вооруженные Силы Украины отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сберечь жизни личного состава. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии Суспильному.

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По его словам, украинские воины закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны.

Он отметил, что в Соледаре была выполнена основная задача — не дать россиянам системно прорвать фронт, выйти в тыл и двигаться на оперативный простор в Донецкой области.

Череватый заявил, что ВСУ уничтожили максимальное количество личного состава и измотали противника.

Отдельно он подчеркнул, что линия фронта в Соледаре была выровнена, окружения или массового попадания в плен украинских бойцов не было.

"Это война. Каждый военачальник действует с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убийство. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактик малых групп, чтобы максимально истощить врага", — сказал Череватый.

Спикер ВСУ обратил внимание, что РФ хочет привлечь внимание к маленькому Соледару на фоне того, что перед этим потерпела крупные поражения под Киевом, в Харьковской области и Лимане, а также в Херсоне.

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Дмитро Гриниченко

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