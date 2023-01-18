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Один из двух основных маршрутов ВСУ в Бахмут под давлением из-за Соледара – союзники

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 09:55
Один из двух основных маршрутов ВСУ в Бахмут под давлением из-за Соледара – союзники - Фото
САУ Мста оккупантов (фото - МО РФ)

Один из двух основных украинских маршрутов поставок в Бахмут – под растущим давлением оккупационных войск РФ из-за вероятного захвата ими Соледара на севере от города. Об этом пишет в Twitter разведка Минобороны Великобритании.

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Там отметили, что к концу понедельника (16 января 2023 года) Силы обороны, "скорее всего, были выведены из Соледара".

"Украинские силы, вероятно, установили новые оборонительные рубежи на западе", – без подробностей добавили в Лондоне.

В британском Минобороны указали, что наступление России на Соледар было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы в конечном итоге охватить более крупный населенный пункт Бахмут.

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На спутниковых снимках видно, что с начала января юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам оккупантов, и Силы обороны "почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города".

Соледар, Бахмут и окрестности (нажмите на карте, чтобы увеличить ее)

Карта контроля от deepstatemap.live:

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Смотрите видео: ВСУ уничтожили 25 россиян в одной траншее на Соледарском направлении

Євген Пилипенко
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война бахмут Соледар британская разведка
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