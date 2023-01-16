ВСУ держат оборону в Соледаре и на подступах к городу – спикер

ВСУ продолжают держать оборону в самом Соледаре и на подступах к городу, а россияне пытаются штурмовать не менее 30 раз за сутки на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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В течение суток, по его словам, на Бахмутском направлении россияне совершили 259 обстрелов из артиллерии разных видов. Непосредственно Соледар оккупанты обстреляли 134 раза.

Череватый сообщил, что в течение суток было 38 боевых столкновений. Он отметил, что в последние дни на Бахмутском направлении в среднем происходит более 30 боестолкновений за сутки.

По словам спикера ВСУ, россияне также пытались проводить наступательные действия на Авдеевском направлении и контратаковать в районе Белогоровки, но ВСУ нанесли им потери, враг был остановлен.

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Оксана Житнюк

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