UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ держат оборону в Соледаре и на подступах к городу – спикер

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 16:44
ВСУ держат оборону в Соледаре и на подступах к городу – спикер - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

ВСУ продолжают держать оборону в самом Соледаре и на подступах к городу, а россияне пытаются штурмовать не менее 30 раз за сутки на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В течение суток, по его словам, на Бахмутском направлении россияне совершили 259 обстрелов из артиллерии разных видов. Непосредственно Соледар оккупанты обстреляли 134 раза.

Череватый сообщил, что в течение суток было 38 боевых столкновений. Он отметил, что в последние дни на Бахмутском направлении в среднем происходит более 30 боестолкновений за сутки.

По словам спикера ВСУ, россияне также пытались проводить наступательные действия на Авдеевском направлении и контратаковать в районе Белогоровки, но ВСУ нанесли им потери, враг был остановлен.

Читайте также: Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война авдеевка бахмут Соледар белогоровка Сергей Череватый
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 