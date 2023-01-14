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США о Соледаре: Тысячи неподготовленных россиян были убиты. У Путина признали высокую цену

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 09:42
США о Соледаре: Тысячи неподготовленных россиян были убиты. У Путина признали высокую цену - Фото
Разрушенный Соледар (Фото: EPA)

Российские оккупанты заплатили высокую цену при штурме Соледара на Бахмутском направлении. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Ведант Патель.

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По его словам, боевые действия в городе продолжаются, однако многомесячная кампания России привела к огромным потерям в личном составе. 

"Тысячи неподготовленных и плохо экипированных российских призывников были убиты", — сказал Патель.

Он отметил, что в Кремле также признали, что решение атаковать Соледар дорого обошлось. 

"Мы собираемся и дальше плотно консультироваться с нашими украинскими партнерами и оценивать ситуацию", — резюмировал он.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что воины держат оборону в Соледаре, а противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в Соледаре, чтобы посеять разочарование среди украинских граждан.

Читайте также: Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии

Дмитро Гриниченко
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