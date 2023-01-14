США о Соледаре: Тысячи неподготовленных россиян были убиты. У Путина признали высокую цену

Российские оккупанты заплатили высокую цену при штурме Соледара на Бахмутском направлении. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Ведант Патель.

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По его словам, боевые действия в городе продолжаются, однако многомесячная кампания России привела к огромным потерям в личном составе.

"Тысячи неподготовленных и плохо экипированных российских призывников были убиты", — сказал Патель.

Он отметил, что в Кремле также признали, что решение атаковать Соледар дорого обошлось.

"Мы собираемся и дальше плотно консультироваться с нашими украинскими партнерами и оценивать ситуацию", — резюмировал он.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что воины держат оборону в Соледаре, а противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в Соледаре, чтобы посеять разочарование среди украинских граждан.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).

12 января президент Зеленский заверил, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".

На рубеже 12 и 13 января в Пентагоне не подтверждают захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".

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Дмитро Гриниченко

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