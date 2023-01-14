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Генштаб: Россия наступает в районе Бахмута и Соледара, ВСУ отбили атаки оккупантов — карта

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 07:06
Генштаб: Россия наступает в районе Бахмута и Соледара, ВСУ отбили атаки оккупантов — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продолжают отбивать атаки российских оккупантов в районе Бахмута. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник сосредоточен на полной оккупации территории Донецкой области и продолжает наступление на Бахмутском направлении — также безуспешно россияне атакуют в районе Авдеевки. 

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки в районе Площанки, Белогоровки и Червонопоповки Луганской области, а также Раздоловки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Кременной, Победы, Майорска, Марьинки и Великой Новоселки Донецкой области. 

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Белую Гору, Верхнекаменское, Веселое, Курдюмовку, Дружбу и Северное. 

Окрестности Бахмута и Соледара (Карта: googlemaps.com)

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что воины держат оборону в Соледаре, а противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в Соледаре, чтобы посеять неверие среди украинских граждан.

Читайте также: Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут генштаб Соледар
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