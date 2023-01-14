Генштаб: Россия наступает в районе Бахмута и Соледара, ВСУ отбили атаки оккупантов — карта

Вооруженные Силы Украины продолжают отбивать атаки российских оккупантов в районе Бахмута. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник сосредоточен на полной оккупации территории Донецкой области и продолжает наступление на Бахмутском направлении — также безуспешно россияне атакуют в районе Авдеевки.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки в районе Площанки, Белогоровки и Червонопоповки Луганской области, а также Раздоловки, Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Кременной, Победы, Майорска, Марьинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Белую Гору, Верхнекаменское, Веселое, Курдюмовку, Дружбу и Северное.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что воины держат оборону в Соледаре, а противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в Соледаре, чтобы посеять неверие среди украинских граждан.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).

12 января президент Зеленский заверил, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".

На рубеже 12 и 13 января в Пентагоне не подтверждают захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".

Читайте также: Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.