В Соледаре идут бои, воины держат оборону. Россияне разгоняют фейки о ситуации — ВСУ

В Соледаре продолжаются бои, а Вооруженные Силы Украины держат оборону против российских оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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По его словам, в Соледаре украинские воины отбивают атаки террористов из ЧВК Вагнера и других специальных подразделений российской армии.

Он отметил, что противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в городе, чтобы посеять неверие среди украинских граждан.

"Идет позиционная война, тактический рисунок меняется в ту или иную сторону. Не надо воспринимать какие-то маневры, как большое поражение", — сказал Череватый.

Военный подчеркнул, что ВСУ держатся в тяжелых погодных условиях и под шквальным огнем вражеской артиллерии.

"Ситуация на контроле командования. Командование делает все, чтобы наладить логистику, поставлять боекомплект и средства обогрева. Россиянам же крайне необходима хоть какая-либо победа на фронте", — резюмировал он.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).

12 января президент Зеленский заверил, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".

На рубеже 12 и 13 января в Пентагоне не подтверждают захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".

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Дмитро Гриниченко

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