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В Соледаре идут бои, воины держат оборону. Россияне разгоняют фейки о ситуации — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 13:14
В Соледаре идут бои, воины держат оборону. Россияне разгоняют фейки о ситуации — ВСУ - Фото
Бои за Соледар (Фото: скриншот с видео)

В Соледаре продолжаются бои, а Вооруженные Силы Украины держат оборону против российских оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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По его словам, в Соледаре украинские воины отбивают атаки террористов из ЧВК Вагнера и других специальных подразделений российской армии.

Он отметил, что противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в городе, чтобы посеять неверие среди украинских граждан.

"Идет позиционная война, тактический рисунок меняется в ту или иную сторону. Не надо воспринимать какие-то маневры, как большое поражение", — сказал Череватый.

Военный подчеркнул, что ВСУ держатся в тяжелых погодных условиях и под шквальным огнем вражеской артиллерии. 

"Ситуация на контроле командования. Командование делает все, чтобы наладить логистику, поставлять боекомплект и средства обогрева. Россиянам же крайне необходима хоть какая-либо победа на фронте", — резюмировал он.

Читайте также: Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс чвк вагнера бахмут Соледар Сергей Череватый
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