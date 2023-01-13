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Официально. Генштаб — бои с оккупантами за Соледар продолжаются

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 18:50
Официально. Генштаб — бои с оккупантами за Соледар продолжаются - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что бои за Соледар на Бахмутском направлении продолжаются. Об этом сообщили в сводке Генштаба.

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Военные заявили, что на Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное.

Отдельно в Генштабе подчеркнули, что бои за Соледар продолжаются

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что воины держат оборону в городе, а противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в Соледаре, чтобы посеять неверие среди украинских граждан.

Читайте также: Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут генштаб Соледар
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