Официально. Генштаб — бои с оккупантами за Соледар продолжаются
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что бои за Соледар на Бахмутском направлении продолжаются. Об этом сообщили в сводке Генштаба.
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Военные заявили, что на Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное.
Отдельно в Генштабе подчеркнули, что бои за Соледар продолжаются.
Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что воины держат оборону в городе, а противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в Соледаре, чтобы посеять неверие среди украинских граждан.
- 9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).
- 12 января президент Зеленский заверил, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".
- На рубеже 12 и 13 января в Пентагоне не подтверждают захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".
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