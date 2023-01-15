Под Соледаром бои, информация из неофициальных источников может помешать ВСУ – Минобороны

Под Соледаром продолжаются тяжелые бои, идет сложная военная операция, которой могут навредить распространение информации из неофициальных источников. Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Маляр напомнила сообщения военных о том, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах нескольких населенных пунктов, в том числе Соледара.

"Если простым языком – продолжаются бои. Все остальное – непроверенная информация, несанкционированная и без знания общей картины фронта (потому что это секретно). Кроме того, информация уполномоченными лицами обнародуется с учетом не только оперативной обстановки, но и наших военных планов", – написала замминистра.

Она подчеркнула, что "гражданские лица не знают этих планов и потому не понимают контекст, в котором представляют фрагменты информации, которые стали им известны, чем наносят вред нашей обороне".

Маляр призвала всех соблюдать режим информационной безопасности и не распространять никакую информацию, кроме той, которая исходит непосредственно от военного руководства.

Сегодня спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире телемарафона, что Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.