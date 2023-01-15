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Россия не меняет тактику в Соледаре. Наступают по телам своих – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2023, 14:25
Россия не меняет тактику в Соледаре. Наступают по телам своих – спикер ВСУ - Фото
Фото: EPA

Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона в воскресенье.

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"В первую очередь – это Соледар, но также Клещиевка, Бахмутовка, Спорное, сам Бахмут, конечно, и другие населенные пункты. Враг нанес там 234 удара за эти сутки, произошло 32 боестолкновения. Враг потерял 119 человек убитыми и 108 ранеными только на этом направлении", – сказал он.

Он отметил, что российские войска производят ротации из-за значительных потерь в Соледаре.

"Они проводят ротацию своих подразделений, особенно понесших потери, а потери у них там действительно большие. Они, по сути, по телам своим наступают. В первую очередь – это штурмовые группы, которые пытаются одна за другой преодолевать сопротивление украинской стороны. Это такой экстенсивный путь ведения боевых действий, ведущий к большим потерям врага", – сказал он.

В Луганской области инициатива находится в руках украинских войск, рассказал Череватый.

"Там враг время от времени пытается проводить контратакующие действия, однако терпит неудачу", – добавил он.

Андрій Водяний
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Донецкая область война Соледар
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