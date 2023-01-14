UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Аэроразведка ВСУ показала видео из западной части Соледара. Там флаг Украины над шахтой видео

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 12:31
Флаг Украины на окраине Соледара (Фото: скриншот с видео)
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США

Аэроразведка Вооруженных Сил Украины показала видео из западной части Соледара на Бахмутском направлении. Соответствующую запись опубликовал командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На записи можно увидеть государственный флаг Украины, который водружен над копром одной из шахт города.

Мадяр заявил, что видео было снято 14 января, в 11:13.

В Госдепе США отмечали, что при штурме Соледара были убиты тысячи неподготовленных и плохо экипированных российских призывников, а Кремль признал высокую цену атак. 

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что воины держат оборону в Соледаре, а противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в городе, чтобы посеять разочарование среди украинских граждан.

Читайте также: Резников: Ситуация в Соледаре под контролем. Пригожин хочет показать, что он лучше армии

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс бахмут Соледар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 