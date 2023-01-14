Аэроразведка Вооруженных Сил Украины показала видео из западной части Соледара на Бахмутском направлении. Соответствующую запись опубликовал командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

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На записи можно увидеть государственный флаг Украины, который водружен над копром одной из шахт города.

Мадяр заявил, что видео было снято 14 января, в 11:13.

В Госдепе США отмечали, что при штурме Соледара были убиты тысячи неподготовленных и плохо экипированных российских призывников, а Кремль признал высокую цену атак.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что воины держат оборону в Соледаре, а противник пытается специально разгонять ложную информацию о ситуации в городе, чтобы посеять разочарование среди украинских граждан.

9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить и разгромить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).

12 января президент Зеленский заверил, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".

На рубеже 12 и 13 января в Пентагоне не подтверждают захват Соледара россиянами – "идут тяжелые бои".

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Дмитро Гриниченко

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