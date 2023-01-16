UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ удалось удержаться в Соледаре и продвинуться в сторону Кременной — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 09:27
ВСУ удалось удержаться в Соледаре и продвинуться в сторону Кременной — разведка Британии - Фото
Соледар (Фото: Татьяна Коваленко/Facebook)

Вооруженным Силам Украины почти наверняка удалось сохранить некоторые позиции в Соледаре и продвинуться в сторону Кременной. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что в выходные в районе Кременной и Бахмута продолжались ожесточенные бои — по состоянию на 15 января ВСУ почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре на фоне продолжающихся атак террористов ЧВК Вагнера. 

Отмечается, что боевые действия вокруг Кременной характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности, однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать линию фронта к окраинам города. 

Британцы пишут, что за последние полтора месяца и Россия, и Украина добились упорных, но ограниченных успехов в разных секторах. 

В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является создание формирований незадействованных, боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов, резюмировали в сводке.

Читайте также: Битва за Бахмут и Соледар продолжается – Зеленский

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война бахмут Соледар британская разведка Кременная
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 