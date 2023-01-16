ВСУ удалось удержаться в Соледаре и продвинуться в сторону Кременной — разведка Британии

Вооруженным Силам Украины почти наверняка удалось сохранить некоторые позиции в Соледаре и продвинуться в сторону Кременной. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что в выходные в районе Кременной и Бахмута продолжались ожесточенные бои — по состоянию на 15 января ВСУ почти наверняка сохраняли позиции в Соледаре на фоне продолжающихся атак террористов ЧВК Вагнера.

Отмечается, что боевые действия вокруг Кременной характеризовались сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности, однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать линию фронта к окраинам города.

Британцы пишут, что за последние полтора месяца и Россия, и Украина добились упорных, но ограниченных успехов в разных секторах.

В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является создание формирований незадействованных, боеспособных войск, которые могут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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