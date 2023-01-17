Украинские военнослужащие уничтожили 25 россиян в одной траншее и пресекли их попытку атаковать позиции ВСУ. Видео 45-й отдельной артиллерийской бригады опубликовал Генштаб.
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"Соледарское направление, 25 уничтоженных оккупантов в одной траншее. Прицельным огнем артиллерии сорвана вражеская атака на позиции наших пехотинцев", – сказано в сообщении.
По данным Генштаба, в течение суток украинские силы уничтожили почти 900 оккупантов. Суммарные потери россиян с начала большой войны составляют более 117 000 убитыми.
- Под Соледаром идут бои, а информация из неофициальных источников может помешать ВСУ, предостерегли в Минобороны.
- США о Соледаре: Тысячи неподготовленных россиян были убиты. У Путина признали высокую цену.
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