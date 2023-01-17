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ВСУ уничтожили 25 россиян в одной траншее на Соледарском направлении – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 14:09
Видео: Генштаб
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Украинские военнослужащие уничтожили 25 россиян в одной траншее и пресекли их попытку атаковать позиции ВСУ. Видео 45-й отдельной артиллерийской бригады опубликовал Генштаб.

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"Соледарское направление, 25 уничтоженных оккупантов в одной траншее. Прицельным огнем артиллерии сорвана вражеская атака на позиции наших пехотинцев", – сказано в сообщении.

По данным Генштаба, в течение суток украинские силы уничтожили почти 900 оккупантов. Суммарные потери россиян с начала большой войны составляют более 117 000 убитыми.

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Оксана Житнюк
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