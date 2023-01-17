Почти 900 российских военных выведены из строя за сутки в Украине: сводка потерь армии РФ

По состоянию на утро 17 января, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 116 950 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили 11 бронемашин, пять артиллерийских систем и уничтожили три единицы РСЗО.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 16 января 2023-го включительно:

личного состава — около 116 950 человек (+870 за прошедшие сутки);

танков — 3121 (+3);

боевых бронированных машин — 6215 (+11);

артиллерийских систем — 2104 (+5);

РСЗО — 441 (+3);

средств ПВО — 220 (-);

самолетов — 286 (-);

вертолетов — 276 (-);

автотехники и автоцистерн — 4877 (+7);

кораблей/катеров — 17 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1872 (-);

спецтехники — ​​190 (-);

крылатых ракет — 749 (-).

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Євген Пилипенко

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