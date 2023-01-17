Почти 900 российских военных выведены из строя за сутки в Украине: сводка потерь армии РФ
По состоянию на утро 17 января, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце февраля 2022 года составляет уже 116 950 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили 11 бронемашин, пять артиллерийских систем и уничтожили три единицы РСЗО.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 16 января 2023-го включительно:
личного состава — около 116 950 человек (+870 за прошедшие сутки);
танков — 3121 (+3);
боевых бронированных машин — 6215 (+11);
артиллерийских систем — 2104 (+5);
РСЗО — 441 (+3);
средств ПВО — 220 (-);
самолетов — 286 (-);
вертолетов — 276 (-);
автотехники и автоцистерн — 4877 (+7);
кораблей/катеров — 17 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1872 (-);
спецтехники — 190 (-);
крылатых ракет — 749 (-).
- В конце 2022 года ООН назвала цифры жертв войны среди гражданских: реальные цифры "значительно выше".
- 1 января Генштаб ВСУ обнародовал итоговые потери России за 2022 год. По данным военных, РФ потеряла в Украине больше техники, чем у них было на начало большой войны.
- Глава Минобороны прогнозирует, что армия РФ сможет восстановиться после потерь минимум за пять лет.
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что у ВСУ "и близко нет таких цифр" потерь, какие вбрасывает российская пропаганда.
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