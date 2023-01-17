Атаки россиян отражены в более чем 20 поселках: в Соледаре, Соли, Краснополовке тоже – ГШ

За прошедшие сутки, 16 января, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе в Соледаре, Соли, Краснополовке, Бахмуте и Марьинке. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Кроме того, атаки отражены также в других районах Донецкой области: Верхнекаменском, Спорном, Белогоровке, Северном, Каменце, Водяном, Невельском, Победе, и в Белогоровке, которая в Луганской области.

"Противник не оставляет намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", – говорится в сводке.

Враг пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях, а на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.

Без существенных изменений положение на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях (признаков наступательных группировок противника не выявлено).

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Однако танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, среди которых Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Двуречная и Каменка Харьковской области.

По данным Генштаба, на Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов (Кисловка, Котляровка, Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка – в Луганской области).

На Бахмутском направлении огневое поражение россияне нанесли, в частности, Выимка, Белогоровка, Соледару, Красной Горе, Парасковеевке, Бахмуту, Клещиевке, Курдюмовке, Нью-Йорку и Веселом Донецкой области, а всего более 15 населенным пунктам.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь в Донецкой области, и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные – на Запорожском направлении.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения: минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Саблуковка, Качкаровка, Ольговка, Тягинка, Ингулец и Херсон.

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Всего в течение суток ВС РФ нанесли два ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из РСЗО (в частности, по гражданской инфраструктуре; ранены и погибли среди мирного населения). Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье мирных людей, чем нарушает нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На временно оккупированных территориях Херсонской области – в Заводовке, Горностаевке и Каирах – оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов: транслируется только российское ТВ.

За сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.

Євген Пилипенко

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