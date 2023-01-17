UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Атаки россиян отражены в более чем 20 поселках: в Соледаре, Соли, Краснополовке тоже – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 06:40
Атаки россиян отражены в более чем 20 поселках: в Соледаре, Соли, Краснополовке тоже – ГШ - Фото
Уничтоженная техника ВС РФ (фото - ГШ)

За прошедшие сутки, 16 января, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе в Соледаре, Соли, Краснополовке, Бахмуте и Марьинке. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кроме того, атаки отражены также в других районах Донецкой области: Верхнекаменском, Спорном, Белогоровке, Северном, Каменце, Водяном, Невельском, Победе, и в Белогоровке, которая в Луганской области.

"Противник не оставляет намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", – говорится в сводке.

Ситуація з deepstatemap.live

Враг пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях, а на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.

Без существенных изменений положение на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях (признаков наступательных группировок противника не выявлено).

Читайте также: Зеленский: Россия пытается перехватить инициативу в войне

Однако танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, среди которых Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Двуречная и Каменка Харьковской области.

По данным Генштаба, на Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов (Кисловка, Котляровка, Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка – в Луганской области).

На Бахмутском направлении огневое поражение россияне нанесли, в частности, Выимка, Белогоровка, Соледару, Красной Горе, Парасковеевке, Бахмуту, Клещиевке, Курдюмовке, Нью-Йорку и Веселом Донецкой области, а всего более 15 населенным пунктам.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь в Донецкой области, и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные – на Запорожском направлении.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения: минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Саблуковка, Качкаровка, Ольговка, Тягинка, Ингулец и Херсон.

Читайте также: Путин приказал Герасимову полностью захватить Донецкую область до марта – ГУР

Всего в течение суток ВС РФ нанесли два ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из РСЗО (в частности, по гражданской инфраструктуре; ранены и погибли среди мирного населения). Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье мирных людей, чем нарушает нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На временно оккупированных территориях Херсонской области – в Заводовке, Горностаевке и Каирах – оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов: транслируется только российское ТВ.

За сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб 16 января
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 